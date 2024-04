Ciclismo, villaggi e tanti eventi per il Giro e il Tour a Torino

In attesa dell'arrivo dei due grandi eventi ciclistici, il Giro d'Italia il 4 maggio e il Tour de France il primo luglio, Torino si veste di rosa, di giallo e di eventi. La Città, insieme a istituzioni culturali e turistiche, ha infatti organizzato un calendario di appuntamenti, 'ToRide :), sotto questa Mole è bello pedalare', per rendere omaggio alle due classiche delle due ruote e alla bicicletta.

Talk, presentazioni di libri, mostre, pedalate, rassegne cinematografiche, concerti, momenti per i più piccoli scandiranno i giorni che mancano alla tappa torinese del Giro e, in seguito, quelli che la separano dalla grand depart del Tour.

Dal 2 al 4 maggio, inoltre, piazza Vittorio ospiterà Giroland, il villaggio della gara in rosa, e un village accoglierà per un giorno, il 1° luglio, anche i tifosi del Tour nella zona dell'arrivo, quella dell'Inalpi Arena.

La Mole si accenderà di rosa e di giallo nei giorni delle due gare. "Abbiamo voluto costruire un racconto - dice il sindaco Stefano Lo Russo - per rappresentare il rapporto tra Torino e la bici nelle sue diverse accezioni, seguendo la filosofia del nostro modello di grandi eventi che vanno gestiti rendendoli partecipati per tutta la città. Ospitare queste due gare avrà importanti ricadute per la città, sia immateriali che materiali, a cominciare dai lavori di asfaltatura dei percorsi delle corse".

"Con questo ricco calendario di eventi - aggiunge l'assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta - abbiamo voluto riempire di contenuti lo spazio fra una volata e l'altra, sarà uno sfumare dal rosa al giallo il vestito della città".



