Fondazione Crc, 43,5 milioni per progetti ed erogazioni nel '24

Il consiglio generale della Fondazione Crc ha approvato, oggi, a Cuneo, il bilancio 2023, chiuso con un avanzo di esercizio di 68,2 milioni di euro, dai cui 43,5 milioni sono destinati a progetti ed erogazioni nel204 e 10 milioni per il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. I ricavi superano i 100 milioni di euro, il totale degli investimenti a valore di mercato di 1,9 miliardi di euro.

Grazie al risultato particolarmente positivo, il cda ha deciso di sostenere, con 5 milioni di euro, una serie di progetti su temi della sostenibilità ambientate elaborati in questi mesi da 27 enti del territorio cuneese.

Il consiglio generale di Fondazione Crc, inoltre, ha nominato i componenti del nuovo organo di indirizzo che sarà in carica per il quadriennio 2024-2027, con scadenza nel 2028.

Ezio Raviola ha depositato oggi pomeriggio, dopo l'approvazione del bilancio 2023 e la nomina dei nuovi Consiglieri Generali per il mandato quadriennale 2024-27, le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Fondazione Crc. Come previsto dallo Statuto, Francesco Cappello, vice presidente anziano, assume la carica di presidente 'facente funzioni' della Fondazione Crc.

Il prossimo 6 maggio il nuovo consiglio generale di Fondazione Crc si esprimerà sull'elezione del presidente e del consiglio di amministrazione.



