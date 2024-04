Massime a 30 gradi, previsto netto calo da lunedì

Termometro a 30 gradi, o vicinissimo a questa soglia, anche oggi in Piemonte. La città più calda, secondo i dati delle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) domenica 14 aprile è stata Nizza Monferrato, con 29.3 gradi misurati nel primo pomeriggio, seguita da Sezzadio (Alessandria), con una massima di 28.7 gradi e Candoglia Toce (28.6).

Nel centro di Torino, alla stazione meteo dei Giardini Reali, massima a 27.5 gradi alle 15.30. Ai 4.506 metri del rifugio Capanna Margherita, sul Monte Rosa, massima a -1.8 gradi.

Dalla prossima notte - sono le previsioni di Arpa - "la discesa di una saccatura nordatlantica determinerà un'intensificazione delle correnti in quota e un parziale aumento della nuvolosità sui rilievi alpini associato a possibili deboli precipitazioni". Sono previsti venti molto forti in montagna "fino a mercoledì con foehn in estensione alle pianure dal pomeriggio di martedì. La quota dello zero termico e le temperature massime sono previste in deciso calo a partire da domani; in marcato calo anche le temperature minime da mercoledì".



