Nuova piscina a Moncalieri, sarà gestita da Cus e Rari Nantes

Moncalieri ha inaugurato oggi una nuova piscina da 25 metri. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Paolo Montagna e i presidenti del Cus Torino, Riccardo D'Elicio, e della Rari Nantes Torino, Enzo Bellardi, che gestiranno la struttura. Il complesso, su due piani collegati anche con ascensore, include una vasca di 4x10, profonda un metro, dedicata ai bambini e all'acqua fitness.

La piscina sarà inserita fra quelle certificate come Scuola Nuoto Federale, ma il complesso punta anche a rendere gli sport acquatici accessibili ai disabili. E grazie a un particolare sistema led, potranno essere fatte lezioni specifiche per i bambini ipovedenti o che soffrono di disabilità cognitive. La piscina aderisce infatti al programma ToSwim Inclusive Academy, che la distingue come impianto dedicato all'inclusione sociale.

"L'apertura di questo complesso - ha detto Montagna - è un sogno che si realizza, un impegno diventato realtà. Siamo molto felici di aver tagliato il nastro insieme ai nostri campioni olimpici, simbolo di una città che sa essere eccellenza nello sport a grandi livelli".

Al taglio del nastro erano presenti, infatti, atleti come Giulia Vetrano, olimpionica a Tokyo 2021, e i moncalieresi Carlotta Gilli, pluricampionessa mondiale e olimpionica, e Alessandro Miressi, anche lui olimpionico a Tokyo 2021.



