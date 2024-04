Due etti di droga pronta per lo spaccio, a Novi arrestato 44enne

Nel corso di un servizio antidroga sul territorio di Novi Ligure (Alessandria), i Carabinieri hanno trovato sotto il sedile e nelle tasche del conducente, un 44enne - già noto alle forze dell'ordine - quasi 30 grammi di hashish e una dose di cocaina, oltre a 210 euro in banconote di piccolo taglio. Durante la perquisizione in casa rinvenuti altri 9 grammi della stessa sostanza e 19 ovuli, per 166 grammi complessivi.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 2 etti di droga. Il 44enne, arrestato in flagranza, in attesa di processo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma.





