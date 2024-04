Juventus Museum entra nella top dei 50 più visitati in Italia

Lo Juventus Museum continua a crescere e a scalare la classifica dei musei più visitati in Italia. "È una notizia importante quella che riguarda lo Juventus Museum, inserito al 49° posto nella classifica dei musei più visitati in Italia" spiega il club bianconero in una nota.

La "casa della Juve" guadagna 12 posizioni rispetto al 61esimo posto del 2023. Inoltre, "lo Juventus Museum si colloca quinto tra i complessi della Città di Torino (sesto, considerando la provincia e tenendo conto della Reggia di Venaria); prima e unica struttura presente in classifica tra i musei sportivi attivi in tutta la nazione, un risultato notevole per la società" spiega la Juventus nel comunicato.



