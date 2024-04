Edit gestirà la ristorazione nelle caffetterie Feltrinelli

Nasce una nuova collaborazione tra Edit, il polo dell'accoglienza creato a Torino da Marco Brignone, e Feltrinelli Librerie. Il social hub gestirà l'attività di food & beverage nelle caffetterie delle librerie di Milano in piazza Gae Aulenti, City Life, piazza Piemonte e viale Pasubio (all'interno della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) e, a Firenze, nella libreria della stazione Santa Maria Novella. La partnership con Feltrinelli Librerie rappresenta per Edit, spiega una nota, "una tappa importante nel proprio percorso di crescita dopo l'interruzione per la pandemia. Il piano di sviluppo prevede un'espansione a livello nazionale del modello integrato ed ibrido di ospitalità con una forte identità di luogo aperto alla socialità, al gusto, alla condivisione e alla cultura".

Con l'avvio della nuova partnership, Edit porterà i suoi punti vendita da 3 a 8 e i dipendenti da 60 a 150. "La presenza dell'offerta gastronomica di Edit nelle caffetterie delle librerie Feltrinelli si inserisce pienamente in questo percorso di sviluppo, ribadendo la vocazione di polo sociale in cui si intrecciano cucina, arte, cultura e interazioni" spiega Alberto Peroglio Longhin, amministratore delegato del gruppo Edit.

Edit offrirà ai clienti Feltrinelli un servizio di ristorazione per ogni momento della giornata, dalla colazione al pranzo, dal brunch all'aperitivo, con momenti di intrattenimento, percorsi tematici, eventi, incontri e musica.





