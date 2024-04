Viviana Pertusio alla guida dei bancari della Cisl Torino

Viviana Pertusio, classe 1976, torinese, maturità classica, madre di Rossella e Riccardo di 22 e 21 anni, fino a oggi segretaria organizzativa della catergoria territoriale, è la nuova segretaria generale della First Cisl Torino-Canavese, la federazione che riunisce gli iscritti alla Cisl di banche, assicurazioni, riscossioni e authorities. L'ha eletta, a larga maggioranza, il Consiglio della federazione che conta 2.500 iscritti a livello territoriale, alla presenza dei segretai generali di First nazionale e Cisl territoriale, Riccardo Colombani e Domenico Lo Bianco. Pertusio prende il posto di Gianmaria Cravero, chiamato a Roma come responsabile dell'ufficio gestione sistema informativo e sviluppo tecnologico della federazione nazionale, e sarà affiancata in segreteria da Sergio Torchio del Banco di Desio e Alberto Moncalvo di Intesa Sanpaolo.

Pertusio inizia a svolgere attività sindacale nel 2006 all'Allianz Assicurazioni a Torino. Nel 2012 viene eletta nella segreteria territoriale della federazione, diventandone poi segretaria organizzativa. "Ringrazio tutti i segretari che mi hanno preceduto e i colleghi con cui ho lavorato in questi anni che mi hanno dato e insegnato tanto, aiutandomi a crescere e a diventare quella che sono. Con l'aiuto di tutti, e in modo particolare dei miei colleghi di segreteria, sono pronta a guidare la nostra federazione in un periodo difficilissimo per le grandi trasformazioni in atto. È fondamentale avere davanti un orizzonte temporale in cui lanciare nuove sfide e soprattutto seminare valori e idee per un modo del lavoro più unito e solidale" commenta la neosegretaria.



