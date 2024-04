Master in management agroalimentare di Escp si conferma al top

Il Master in International Food & Beverage Management di ESCP Business School si riconferma per la terza volta al primo posto a livello globale nella classifica Eduniversal dei migliori programmi specialistici - in tutti i settori ne sono stati esaminati circa 6mila - che preparano a una carriera manageriale internazionale nel campo dell'industria agroalimentare e delle bevande. Eduniversal è un'azienda di ranking universitario della società di consulenza e agenzia di rating francese SMBG specializzata in istruzione superiore.

"Siamo orgogliosi di essere nuovamente al vertice della classifica Eduniversal - commenta Francesco Venuti, direttore accademico del master - confermandoci come punto di riferimento globale per gli studenti desiderosi di costruire carriere manageriali nel settore del Food & Beverage. Il merito è dell'intera scuola e della costante ricerca nel garantire un'offerta accademica di eccellenza e in grado di formare manager pronti ad affrontare le sfide del futuro del settore, mai come oggi così complesse e dagli scenari in continua evoluzione".

Alla fine del programma, ogni studente ottiene due certificati: il Diploma di specializzazione in Food & Beverage rilasciato da ESCP e il Deamie, Diplôme d'Études Avancées en Management International des Entreprises, rilasciato dal Ministero francese ed equiparato per numero di Crediti Formativi Universitari ad una Laurea Magistrale italiana.



