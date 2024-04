Mao Torino, al via la rinnovata mostra Tradu/izioni d'Eurasia

Il 12 aprile al Museo di arte orientale di Torino apre al pubblico il nuovo riallestimento di Tradu/izioni d'Eurasia, la mostra che racconta la storia, la cultura e le tradizioni del continente euroasiatico dall'Asia Orientale fino al bacino mediterraneo.

"Crediamo che sia molto importante per il museo in questa fase riflettere su un tipo diverso di mostra, che non è soltanto intrattenimento, ma anche tempo per sé - commenta il direttore del Mao Davide Quadrio - abbiamo più del 60% di visitatori al di sotto dei trent'anni. Vengono in gruppi piccoli e passano il pomeriggio qui, si siedono, ascoltano musica e si prendono del tempo per vivere lo spazio museale. Il museo diventa così un luogo non solo di mostre e di oggetti, ma un posto dove trascorrere del tempo".

Nella mostra sono presenti molte opere prestate da altri istituti museali come gli Uffizi e la Biblioteca laurenziana di Firenze, i Musei civici di Bologna, il Pergamum museum di Berlino e il Museo della ceramica Duca di Martina di Napoli.

L'esposizione comprende oltre a vasi preziosi, piatti, ciotole e ceramiche, anche due quadri della collezione degli Uffizi della pittrice Giovanna Garzoni, un manoscritto illustrato del XVI secolo del poema epico islamico "Il Libro dei Re" proveniente dalla Biblioteca Laurenziana e una serie di tele sul tema del colore dell'artista franco-marocchina Yto Barrada, vincitrice della quarta edizione del Mario Merz Prize.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA