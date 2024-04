Calcio: Bellanova,'vincere derby darebbe una spinta incredibile'

"Sappiamo che il Torino non vince un derby dal 2015 e sappiamo quanto i tifosi ci tengano a questa partita: vincere un derby ci darebbe una spinta incredibile e sicuramente ci aiuterebbe per le partite che verranno dopo": il laterale granata Raoul Bellanova, parla così' della marcia di avvicinamento alla stracittadina contro la Juventus di sabato alle 18.

"Stiamo vivendo un bellissimo periodo in questo momento, per la questione Europa comunque siamo là - ha aggiunto ai microfoni di Dazn, a proposito dell'obiettivo del Toro - e sognare non costa nulla però tutto dipenderà da noi, dal campo: da adesso, partita dopo partita, penseremo a far più punti possibili e cercare di raggiungere l'obiettivo".

Sulle ambizioni personali, già nel momento in cui è arrivata la convocazione ero il ragazzo più felice del mondo - conclude sul tema Nazionale ed Europei - e cercherò di dare il massimo per la maglia del Toro sperando quest'estate di vestire quella azzurra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA