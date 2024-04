'Adesso basta', Cgil e Uil di Alessandria e Asti in corteo

Partito da corso Crimea, vicino al Monumento ai Caduti e di fronte al Tribunale, il corteo di Cgil e Uil Alessandria e Asti - organizzato per lo sciopero generale nazionale - ha attraversato le vie del centro raggiungendo piazzetta della Lega. Negli interventi dei segretari provinciali Franco Armosino e Claudio Bonzani sono stati richiamati i temi della sicurezza sul lavoro, ancora più sentito dopo la strage di Suviana; di "una giusta riforma fiscale", perché "con una politica di tagli e condoni non si risana il Paese"; di un nuovo modello sociale di impresa.

Anche ad Alessandria lo slogan della manifestazione è stato 'Adesso basta', reclamando come priorità salute e sicurezza, cancellazione delle leggi che negli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato, superamento del subappalto a cascata e rafforzamento delle attività di vigilanza e prevenzione, incrementando le assunzioni nell'Ispettorato del Lavoro e nelle Aziende Sanitarie Locali.

Tra i temi anche "il rinnovo dei contratti nazionali e una legge sulla rappresentanza, la qualità di un'occupazione stabile, una seria riforma delle pensioni, il rilancio degli investimenti pubblici e privati per riconvertire e innovare il sistema produttivo".



