La garante dei detenuti, il carcere di Torino è sovraffollato

Sovraffollamento e suicidi. Sono i due aspetti che Monica Gallo, garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, ha evidenziato durante la presentazione della relazione annuale dei dati. "Il primo pensiero, anche quest'anno, è rivolto al numero delle persone che si sono tolte la vita mentre erano in custodia e sotto la responsabilità dello Stato - ha spiegato Gallo - un numero divenuto umanamente insopportabile". A Torino nel 2023 i suicidi in carcere sono stati 5 e 57 le persone che hanno tentato di togliersi la vita.

Aumenta il numero delle persone detenute. "Nel carcere 'Lorusso e Cutugno' al 31 marzo scorso erano presenti 1429 persone, su una capienza di 1095 posti", afferma Gallo, che aggiunge che "per tutto il 2023 il numero dei detenuti non è mai sceso sotto i 1400 e gli ingressi sono stati 2766, esattamente cento in più del 2022". Sale anche il numero dei giovani detenuti: nell'Ipm di Torino alcune settimane fa erano presenti in 52 per una capienza di 46 posti. "Il nostro ufficio, nel corso del 2023, ha raccolto continue lamentele in ordine alle modalità con cui la sanità penitenziaria provvede a fornire i servizi previsti dalla vigente normativa in ambito della tutela della salute e della cura - evidenzia Monica Gallo -. Le segnalazioni sono state 153 mentre nel 2022 erano 128 e 99 nel 2021".

"Condividiamo l'assoluta necessità dell'istituzione di un osservatorio permanente interistituzionale per la salute in carcere, per svolgere un monitoraggio costante", conclude la garante dei detenuti.



