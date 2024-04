Alessandria, 172 anni di Polizia festeggiati alla 'Cardile'

La polizia di Alessandria ha celebrato oggi nella storica scuola allievi agenti Cardile - diretta da Elena Gola - il 172/o anniversario di fondazione.

"Abbiamo raggiunto risultati positivi in tutti i settori, dalla prevenzione alla repressione dei reati, dall'attività amministrativa a quella giudiziaria e di sicurezza", sottolinea il questore Sergio Molino. Sempre più numerosi gli interventi per violenza domestica e di genere, oltre alle truffe agli anziani anche online. Incrementati i controlli su strada, nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi di aggregazione.

"Fortunatamente - prosegue Molino - l'andamento della delittuosità dei reati denunciati in provincia è in calo, rispecchiando il dato nazionale. Si registra un aumento complessivo di arresti e denunce, in particolar modo nel settore dello spaccio di droga".

Numerosi i servizi di ordine pubblico e cresciuto il numero di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Raggiunti dall'Ufficio Immigrazione risultati encomiabili. Un passaggio anche, in occasione della festa di oggi, a chi si sta preparando a diventare poliziotto, ricordando che negli ultimi 4 anni proprio alla 'Cardile' sono stati formati 2.269 agenti, su un totale di 13.442 operatori a livello nazionale.

Dal questore espressa infine la commossa vicinanza della polizia all'Arma dei carabinieri per la tragica scomparsa in servizio del maresciallo Francesco Pastore e dell'appuntato Francesco Ferraro, morti in un incidente stradale in provincia di Salerno.



