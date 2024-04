Al Salone del Libro la giovane rivelazione Jonathan Fiorentino

La storia romantica e senza cuore di un Peter Pan cruento e seducente: è in questo contrasto letterario che prende vita l'ultima opera di Jonathan Fiorentino, giovane promessa (ha iniziato a scrivere a 14 anni ed ha pubblicato il primo romanzo a 20 con Rizzoli) che ora, trentenne, presenta un'opera più 'adulta', 'Dio oscuro e selvaggio' al Salone del Libro di Torino, dal 9 al 14 maggio al Lingotto Fiere.

"Dio oscuro e selvaggio - si legge in una nota - è il titolo dell'opera di genere dark fantasy che riscrive Peter Pan in chiave adulta. Dal 2023 infatti Jonathan è diventato un autore indipendente col suo nuovo romanzo presente a questa edizione del Salone, di cui a breve sarà pubblicato il secondo volume.

Pochi giorni dopo l'uscita, il suo romanzo era al primo posto tra gli Amazon Bestseller.

Il primo romanzo della saga Villain and Lost squarcia l'idea classica di Peter Pan, sviscera la fiaba per riproporla in chiave più adulta, cruenta e seducente. Un dark fantasy romance di bestie malvage e divinità vendicative. Una storia romantica e insieme senza cuore".

Fiorentino ha dato vita a numerose saghe fantasy come 'Sitael' (vincitrice di alcuni premi letterari, pubblicata in passato da Rizzoli e Fabbri). Col successo di 'Falene' ha iniziato la sua saga più dark composta da 'La Saga Oscura' e 'La Favola Oscura', ora ripubblicata su Amazon in self publishing.

Dal 2023 infatti è diventato un autore indipendente e "continua a creare numerose storie e nuovi mondi, prevalentemente di genere dark fantasy e romance, mentre abita nei pressi di un bosco col suo gatto e racconta la sua vita da autore sul suo Instagram: @thedevilscriptorium".

Perché leggere il tuo romanzo? "È scritto per chi ha voglia di perdersi, - replica Jonathan - di essere rapito, di essere trascinato in un'isola che non c'è dove niente e nessuno è come sembra, di porsi domande senza trovare risposte fino alla fine".





