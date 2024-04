A Torino aumentano i reati (+7,97%) e gli omicidi volontari

I reati commessi in provincia di Torino dal 16 marzo 2023 al 15 marzo 2024 sono stati 126.056, con un aumento del numero complessivo del 7,97% rispetto all'anno precedente (116.750). Un incremento dovuto a una salita dei numeri dei delitti contro il patrimonio, +11,18% (102.518), mentre sono diminuiti quelli contro la persona, -5,36% (6.230).

In controtendenza sono saliti gli omicidi volontari, che da 6 del precedente periodo passano a 9 negli ultimi dodici mesi. È quanto emerge dai dati forniti dalla Questura di Torino in occasione del 172/o anniversario della polizia.

Aumentano anche le violenze sessuali, che sono state 292 (+6,96%). Trend in discesa, invece, per quanto concerne i tentati omicidi, 34 contro 51 (-33,33%), gli omicidi colposi, 23 contro 35 (-34,29%). Diminuiscono le minacce, le percosse e lo sfruttamento della prostituzione (-25,76%). .

I delitti contro il patrimonio rappresentano la fetta più consistente dei reati (81%). In particolare crescono i furti totali, che sono stati 53.512 con un incremento pari all'11,04%.

Salgono anche le rapine (1.839 ovvero +9,99%) e le truffe e frodi informatiche (+7,11%). In salita anche i danneggiamenti, +17,25%, mentre scendono le estorsioni, le ricettazioni e l'usura.



