A Novi stele della Benedicta in scuola intitolata ai martiri

Nella ricorrenza dell'80/o anniversario dell'eccidio della Benedicta (7 aprile 1944), oggi è stata ricollocata nel cortile della scuola primaria 'Martiri della Benedicta' di Novi Ligure (Alessandria) la stele in bronzo in memoria della strage.

Il monumento, rimasto per anni nell'area davanti alla stazione ferroviaria, ricorda i tragici fatti avvenuti nella zona della cascina di Bosio, sull'Appennino al confine con la Liguria. Molti partigiani combattenti furono fucilati sul posto, altri fatti prigionieri durante il rastrellamento da parte delle truppe nazifasciste e poi deportati.

Poco visibile nella precedente collocazione, la presidente dell'Anpi novese Graziella Gaballo ha proposto di portare la stele nel parco che costituisce parte integrante del plesso scolastico di via Urbano Rattazzi. Un modo per rappresentare fisicamente, così, le ragioni e le motivazioni stesse dell'intitolazione della scuola. Richiesta condivisa dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Alessandria, dall'Associazione Memoria della Benedicta e dal Comune.

"Siamo fieri - spiegano dall'istituto - di ospitarla nel nostro giardino affinché possa ricordare ai nostri giovani studenti il valore della libertà e della lotta per i diritti".





