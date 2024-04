Sala Bolaffi, apre a Torino l'esposizione dei manifesti all'asta

Nella Sala Bolaffi a Torino aprirà al pubblico l'11 aprile un'esposizione di manifesti protagonisti dell'asta in programma martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Il catalogo include 630 lotti provenienti da privati, alcuni estremamente rari e per la prima volta sul mercato dopo decenni, appartenenti ai principali celebri cartellonisti del XX secolo.

L'esposizione, con una selezione di pezzi di grande prestigio internazionale - tra cui esemplari di Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello, Giovanni Maria Mataloni, Leopoldo Metlicovitz, Gino Boccasile, Ludwig Hohlwein e Émil Cardinaux - rimarrà aperta fino al 17 aprile (domenica 14 esclusa).

Filippo Bolaffi, amministratore delegato di Aste Bolaffi, commenta: "Questi lavori su carta, vere e proprie opere d'arte nate come multipli per l'affissione a scopo pubblicitario, con il tempo hanno fatto il loro naturale decorso e oggi sopravvivono in pochissimi esemplari, spesso molto più rari di coevi dipinti che invece, per la loro natura intrinseca, sono stati sempre conservati. Nonostante questo segmento del collezionismo sia già emerso da anni nel mondo anglosassone - aggiunge - il rapporto tra prezzo e rarità per i poster è infinitamente ancora a favore del collezionista, con valori decisamente abbordabili. Oggi è ancora possibile acquistare importanti manifesti che testimoniano graficamente momenti cruciali della storia della società del Novecento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA