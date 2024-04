Tim Burton da record, 500mila visitatori al Museo del Cinema

È un Tim Burton da record quello del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sono infatti oltre 500.000 le persone che hanno visitato la mostra Il Mondo di Tim Burton in 6 mesi di apertura, dall'11 ottobre 2023 a ieri, 7 aprile 2024.

"Un evento senza precedenti, una Mole Antonelliana fantastica, e noi siamo emozionati per questo grande successo.

La mostra ha avuto un enorme interesse nazionale e internazionale, a dimostrazione che Tim Burton si conferma uno dei più importanti e amati autori del cinema mondiale per diverse generazioni" commentano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino.



