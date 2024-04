A Torino torna il festival Digital days con 60 appuntamenti

Un programma di oltre 60 appuntamenti, dal 9 al 14 aprile 2024, in dieci location differenti per il ritorno del festival nel capoluogo piemontese.

È la quinta edizione dei Torino Digital Days, un evento che intende esplorare il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale e dare voce agli esperti e alle esperte del mondo digitale, coinvolgendo professionisti, aziende e agenzie per condividere conoscenze, esperienze e anticipare i nuovi trend del settore.

"Human AI love you" è il titolo scelto quest'anno per la rassegna, che si svolgerà al Toolbox di via Agostino da Montefeltro 2 e nelle altre location sparse per la città. Tra gli ospiti Paolo Bovio di Will Media, l'artista Greg Goya, Ivan Ortenzi, Veronica Civiero, diversi autori di Franco Angeli edizioni e i fondatori della pagina instagram Consulenza Confusa.

"I Torino Digital Days 2024 incarnano l'essenza di un dialogo profondo tra umanità e tecnologia, svelando come l'intelligenza artificiale non solo modelli il futuro dell'innovazione, ma diventi parte integrante della nostra esistenza quotidiana. È l'occasione per immergersi nelle correnti del cambiamento, per coloro che sono determinati a navigare le acque dell'avanguardia tecnologica e a plasmare attivamente il domani", commenta Federica Toso, presidente dell'associazione Digital Days. "Ma il punto di forza del festival - aggiunge - è la sua natura collaborativa, perché nasce dal basso e coinvolge le persone, dando spazio alle esperienze e mettendo a sistema le conoscenze di ogni speaker, che condividono strumenti pratici e concreti".





