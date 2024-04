L'attore Pannelli, impegnatevi per fermare il genocidio di Gaza

"Fate tutto quello che potete, firmate petizioni, appelli, per fermare il genocidio di Gaza. E' una tragedia come quella che avete visto qui". Così l'attore Nicola Pannelli, che interpreta Giasone nella Medea di Euripide, regia di Leonardo Lidi, si è rivolto al pubblico al termine della rappresentazione alle Fonderie Limone di Moncalieri.

Lo spettacolo, nella traduzione di Umberto Albini, è stato molto applaudito. Nella parte della protagonista Orietta Notari che dà voce in modo potente e convincente alla grande sofferenza di Medea, figura chiave della letteratura classica e simbolo senza tempo del dolore femminile. Medea ha abbandonato la patria per seguire un uomo, che l'ha resa madre per abbandonarla, poi, per una donna più giovane, in nome del proprio tornaconto.

Accanto a Notari e Pannelli sono in scena Valentina Picello, Lorenzo Bartoli, Alfonso De Vreese, Marta Malvestiti. Scene e luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Aurora Damanti, il suono di Giacomo Agnifili. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino, sarà replicato per la Stagione in abbonamento fino a domenica 21 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA