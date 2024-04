Juve: Allegri, 'Pensiamo ai punti per la Champions'

"Siamo a 20 punti dall'Inter, ma non dobbiamo pensare a questo bensì a quelli che mancano per la Champions": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta il momento della sua squadra. "Le vittorie aiutano e danno fiducia, ma era un'altra competizione e abbiamo giocato solo il primo round - dice alla vigilia della sfida contro la Fiorentina dopo il successo nell'andata delle semifinali di coppa Italia contro la Lazio - e ora dobbiamo rituffarci sul campionato per sistemare le cose e conquistare l'obiettivo".



