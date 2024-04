Allegri, 'Fiorentina spregiudicata, è sempre pericolosa'

"La Fiorentina gioca in maniera spregiudicata, è sempre pericolosa e contro di loro sono state partite combattute: dobbiamo fare una partita giusta": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così la sfida di domani sera allo Stadium contro i viola. "La squadra di Italiano ha fatto una bella partita contro l'Atalanta in coppa Italia creando tanto e giocando bene - continua l'allenatore bianconero - mentre noi abbiamo buttato via tanti punti e bruciato il vantaggio: abbiamo bisogno di fare risultato, ci aspettano 8 gare per centrare l'obiettivo".



