Braunschweig, 'le illusioni aiutano a sopravvivere alla realtà'

"Il tema centrale del testo 'Come tu mi vuoi' è l'isolamento con cui si cerca di sopravvivere a una realtà inaccettabile. In Pirandello ricorrono i personaggi che non riescono ad accettare la realtà così com'è. Si mettono all'esterno e per gli altri diventano pazzi. Pirandello ci insegna che la verità non è unica, è soggettiva". Così Stephane Braunshweig, tra i principali registi della scena teatrale contemporanea e direttore artistico dell'Odeon - Theatre de l'Europe di Parigi, parla dell'opera che debutta in prima nazionale al Carignano di Torino martedì 9 aprile. In scena Daria Deflorian, con cui il regista aveva già lavorato nella versione francese de I giganti. Con lei Federica Fracassi, Cecilia Bertozzi, Fulvio Pepe, Enrica Origo, Caterina Tieghi e Fabrizio Costella.

"E' stato il direttore Filippo Fonsatti a propormi un progetto per il Teatro Stabile e io ho scelto un testo di Pirandello perché avevo già fatto Sei personaggi in cerca d'autore, I giganti della montagna, Vestire gli ignudi. Mi piace esplorare tutta l'opera di un autore e mi piace cimentarmi con un autore del paese che mi chiama, avrebbe avuto meno senso in Italia fare un Moliere", racconta Braunschweig. Scritta nel 1923, 'Come tu mi vuoi' è la tragedia più struggente del grande drammaturgo siciliano sul tema della maternità e del lutto.

L'opera concepita da Pirandello per Eleonora Duse non venne mai recitata dall'attrice. Il testo venne rappresentato per la prima volta al Teatro Quirino di Roma il 12 ottobre 1923 da Alda Borelli. "E' un testo poco rappresentato - osserva il regista - tra i più belli di Pirandello. E' breve, tre atti. Come una favola. Per una madre è impossibile sopravvivere alla morte del figlio, è uno scandalo. La donna decide del tutto consapevolmente di continuare la sua vita come se il figlio non fosse morto. Anna Luna trasforma la sua casa in un teatro dove il protagonista è assente, ma fin troppo vivo. Nell'opera di Pirandello, la realtà della vita appare spesso come uno scandalo insuperabile, che il teatro o la follia hanno lo scopo di trasfigurare. Nel mondo immaginario del gioco teatrale o in quello parallelo della follia si può evadere, elevarsi, far vivere i morti e sfuggire alla logica paradossalmente mortifera della vita", spiega il regista che ha alle spalle 50 regie di prosa di cui quelle di opere francesi si contano sulla punta della dita. Su Torino il regista dice che "è una città meravigliosa" e che con lo Stabile "si lavora benissimo".

L'allestimento prodotto dal Tst con Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale sarà replicato al Carignano fino al 28 aprile, poi sarà rappresentato a Pesaro e a Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA