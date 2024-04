Accordo Borgnino-Marchetti, nasce il cocktail al gelato

Accordo di partnership tra Eredi Borgnino, canale di vendita al dettaglio di Exica, storica azienda torinese tra i leader nel settore ortofrutticolo in Italia, e il gelatiere Alberto Marchetti. Nasce un cocktail al gelato al gusto di cioccolato, ispirato al Bicerin, celebre bevanda torinese, che verrà servito nel boutique-bistrò torinese in via della Rocca.

A idearlo il bar manager Andrea Dracos: gli ingredienti sono il gelato Alberto Marchetti, 9 di Dante Vermouth, sciroppo di lamponi e pistacchi.

La collaborazione di Eredi Borgnino con Alberto Marchetti si concretizza alla boutique di Pinerolo: qui sarà declinata attraverso un gelato, un solo gusto da passeggio, con topping gourmet a base di prodotti Exica.

"Crediamo fortemente nel fare sinergia con altre aziende del territorio - afferma Giuseppe Darrigo, direttore commerciale di Eredi Borgnino - La collaborazione con Alberto Marchetti ci permetterà di adattare un prodotto versatile come la frutta secca anche alla stagione estiva in formato cocktail e gelato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA