Educazione alla bici e al movimento, riparte tour 'Bicimparo'

Parte domani, 3 aprile, da Monopoli (Bari) la nuova edizione di 'Bicimparo Kinder Joy of moving', il tour per educare al corretto uso della bicicletta e per incentivare il movimento tra le giovani generazioni.

L'iniziativa, organizzata dall'industria dolciaria Ferrero e dalla Federazione ciclistica italiana, con la Polizia di Stato come partner, toccherà tutte le regioni italiane per concludersi l'11 maggio a Cagliari. Quest'anno verranno affrontate anche tematiche quali l'inclusione, l'ambiente e la sicurezza stradale.

Tecnici laureati in Scienze motorie ed esperti di ciclismo incontreranno, nelle sedi indicate dalle società sportive organizzatrici delle singole tappe, incontreranno giovanissimi tesserati e alunni degli istituti scolastici.

Nel programma è previsto anche il cimento sportivo in "5 settori di abilità" per accedere alla successiva gincana/sprint, che mette in palio la qualificazione per il Meeting nazionale di società per giovanissimi, in calendario il 21 giugno a Tarvisio (Udine).



