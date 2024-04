Torino Musei, oltre 15mila visitatori, 7mila alla Gam

Sono 15.400 le persone che hanno visitato, tra venerdì 29 marzo e lunedì 1 aprile 2024, le collezioni permanenti e le mostre in corso alla Gam- Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, al Mao Museo d'Arte Orientale e a Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica.

Triplicati i numeri rispetto allo scorso anno nelle tre sedi della Fondazione Torino Musei, anche grazie al grande successo delle mostre Hayez. L'officina del pittore romantico alla Gam, in chiusura nel weekend di Pasqua, di Liberty. Torino capitale a Palazzo Madama e Tradu/izioni dall'Asia al Mao.

In particolare, sono stati 7.037 i visitatori della Gam, 1.861 al Mao e 6.440 a Palazzo Madama.

Al Mauto - Museo dell'automobile - nel ponte Pasquale sono stati quasi 10 mila visitatori, circa il 20% in più rispetto all'affluenza dello scorso anno, quando c'erano stati 8.100 ingressi.

Il Museo ha organizzato in questi giorni visite guidate, attività dedicate alle famiglie e l'iniziativa promozionale legata al simulatore di guida; inoltre, c'erano due mostre, che termineranno domenica 7 aprile: "Drive Different. Dall'Austerity alla mobilità del futuro" e "Pagani. 25 anni di cuore, mani e passione".



