Snow Volley Festival a Prato Nevoso fino all'1 aprile

Le montagne piemontesi si preparano ad accogliere la tappa finale del Cev Snow Volleyball European Tour, insieme al rinomato Snow Volley Festival. Dopo le tappe a Bakuriani in Georgia e Erzurum in Turchia, dal 29 marzo al 1 aprile la manifestazione si sposterà a Prato Nevoso, nel Cuneese.

"Prato Nevoso, già teatro delle epiche finali del Campionato Italiano - dice il presidente di Snow Volley Italia, Matteo Carlon - è la culla dalla quale lo Snow Volley ha preso vita in Italia. Accogliere una tappa dell'Europeo Cev è un omaggio alla nostra storia e alla passione che anima la nostra comunità".

Il festival coinvolge sia gli atleti amatoriali che i campioni di livello europeo, offrendo agli appassionati la possibilità non solo di competere nelle categorie dedicate, ma anche di assistere da vicino alle performance degli atleti di élite.

Animeranno il weekend molte attività collaterali, come la fra vasca a fine piste per lo Spring Splash, party a tema, musica ad alta quota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA