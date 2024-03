'Messer tulipano', 100mila fiori nel parco di Pralormo

Dal 30 marzo al 1° maggio nel parco del Castello di Pralormo si rinnova, per il 24° anno, la celebrazione della primavera con 'Messer Tulipano' e la fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi. Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore, ed ospita tra le tante varietà curiose, una collezione di tulipani botanici ma anche un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani conosciuti già dal 1600.

La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all'inglese delle residenze sabaude e in Piemonte. Nei grandi prati sono state create aiuole che 'serpeggiano' tra gli alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari, di narcisi e di giacinti.

Quest'anno il padiglione dell'Orangerie, nato per ritirare in inverno le piante di agrumi, ospita l'argomento ''la Carta', dedicato a un materiale dalle mille sfaccettature, In occasione di 'Messer Tulipano inaugura anche la nuova stagione di aperture al pubblico del castello che propone due itinerari: uno dedicato alla vita quotidiana in un'antica dimora tra cantine, cucine, camere da pranzo e saloni d'onore e uno al Trenino del Conte, un impianto d'epoca, che occupa tre sale, su cui viaggiano treni in scala 0 tra paesaggi dipinti sulle pareti, gallerie scavate nei muri e uno scalo merci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA