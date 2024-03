Deposito nucleare, no unanime dai sindaci alessandrini

L'Assemblea dei Sindaci della provincia di Alessandria ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno contro l'installazione in Piemonte del Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi. "Il nostro territorio - sottolinea in una nota Enrico Bussalino, presidente della Provincia e primo cittadino di Borghetto Borbera - basato su turismo, agricoltura ed enogastronomia, è in contrasto con la presenza del Deposito.

Inoltre, è già impattato da significative problematiche ambientali derivanti da pregresse criticità note a livello nazionale".

Durante la seduta è emersa la volontà di integrare il documento e trasmetterlo alle altre Province del Piemonte.

Intanto, questa sera a Oviglio, incontro propedeutico alla manifestazione generale del 6 aprile ad Alessandria.



