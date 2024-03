Riapre ferrovia Cuneo-Savigliano, servizio affidato a Longitude

Dall'1 gennaio 2025 i treni passeggeri torneranno a percorrere la tratta ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Questa mattina, nella stazione di Manta, il presidente della Regione Alberto Cirio ha presentato il contratto di pre-assegnazione del servizio tra Agenzia della Mobilità Piemontese e la Longitude Holding.

Il contratto ha un durata di 10 anni e l'azienda investirà 40 milioni di euro per riportare 14 treni al giorno sulla linea tra Savigliano e Cuneo, via Saluzzo; nell'accordo anche la Ceva-Ormea, che a partire dal 2028 avrà 10 treni al giorno.

Contestualmente Rfi investirà 70 milioni di euro sulle due linee, dismesse dal 2012 (ma la Saluzzo-Savigliano era stata riattivata dal 2019 al 2020) per l'adeguamento strutturale e la sicurezza.

"Oggi sottoscriviamo un momento fondamentale per il trasporto pubblico locale, un accordo cui lavoriamo dal 2020. - dice Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture - Diversi vettori hanno compreso che il trasporto ferroviario non è solo l'alta velocità, ma anche i collegamenti locali".

All'appuntamento a Manta erano presenti i sindaci e gli amministratori dei Comuni lungo le due linee, tra i quali Patrizia Manassero (Cuneo), Antonello Portera (Savigliano) e Mauro Calderoni (Saluzzo).

"Ai primi cittadini - ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio - va il merito di non aver mai smesso di presidiare le linee e di aver sempre lottato per la loro riapertura".

Matteo Arena, ceo di Arenaways, spiega: "Utilizzeremo treni diesel di nuova generazione, con 155 posti a sedere e servizi a bordo integrati. Sarà importante per noi essere integrativi e complementari con il trasporto pubblico locale su gomma e con Trenitalia sulle altre linee. Non vediamo l'ora di iniziare il servizio".



