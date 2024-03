Torino, attivisti pro Palestina contestano presidio per Israele

Due manifestazioni questo pomeriggio hanno coinvolto il centro di Torino. Circa 150 attivisti pro Palestina hanno cercato di raggiungere un presidio organizzato in via Verdi, davanti al rettorato dell'Università degli Studi, una trentina di sigle tra partiti e associazioni pro Israele per contestare il voto del Senato Accademico di Unito contro un bando di collaborazione con le università israeliane. La polizia ha evitato che le due manifestazioni venissero a contatto.

Gli attivisti pro Palestina si sono divisi in due gruppi: il primo ha raggiunto Palazzo Nuovo sede delle facoltà umanistiche per un'assemblea mentre una trentina di antagonisti tra cui militanti del centro sociale Askatasuna dall'entrata del rettorato in via Po, opposta all'ingresso in cui si stava svolgendo il presidio pro Israele, hanno acceso dei fumogeni lanciando slogan contro lo Stato israeliano. Durante il presidio a cui ha partecipato anche la comunità ebraica di Torino due studentesse si sono affacciate e hanno srotolato la bandiera palestinese urlando "Free, free Palestine".



