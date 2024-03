Salone del Libro, l'Italia alla Buchmesse tra radici e futuro

Le radici e il futuro dell'Italia Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte saranno celebrate al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024, tappa finale di avvicinamento alla presentazione del "palinsesto" italiano alla Buchmesse che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre. Nell'evento del 9 maggio, giorno d'apertura del Salone del Libro, nella Sala Blu del Lingotto Fiere di Torino, grazie all'ospitalità della direttrice del Salone Annalena Benini, sarà proposto alle 15.15 il panel '1988-2024, l'Italia a Francoforte: radici e futuro' con il commissario straordinario del governo Mauro Mazza e l'ex capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Rolando, suo omologo nel 1988. Un dialogo sui cambiamenti avvenuti nel mondo del libro italiano in questi ultimi 36 anni e grazie al quale approfondire l'anno che vide sia la nascita del Salone Internazionale del Libro di Torino, sia l'Italia per la prima volta protagonista alla Buchmesse. Al Lingotto Fiere quest'anno il tedesco sarà protagonista in qualità di Lingua Ospite 2024.

La centralità della produzione libraria dei Paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) in questa 36/a edizione rinsalda, con un coinvolgimento diretto della Buchmesse, il legame storico tra Torino e Francoforte. Il 1988, anno della nascita del Salone Internazionale del Libro di Torino, viene ricordato anche per l'ultima edizione della Buchmesse di Francoforte dedicata alla produzione culturale italiana. Trentasei anni dopo, il nostro Paese torna ad essere Ospite d'Onore a Francoforte. Un appuntamento lungamente atteso e su cui stanno collaborando attivamente e proficuamente, sotto il coordinamento del commissario straordinario del governo Mauro Mazza, il ministero della Cultura con il Centro per il libro e la lettura, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Ambasciata d'Italia a Berlino, Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'Aie - Associazione Italiana Editori.

Il prossimo 28 maggio, nel corso di una conferenza stampa alla Literaturhaus Frankfurt di Francoforte, verrà presentato il programma editoriale della partecipazione italiana curato da Aie e il padiglione progettato per l'occasione dall'architetto Stefano Boeri.



