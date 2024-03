Il Salone del Libro cresce ancora, avrà un nuovo padiglione

Il Salone del libro di Torino amplia gli spazi: la prossima edizione, dal 9 al 13 maggio, la prima con la direzione di Annalena Benini, avrà un altro padiglione, temporaneo e dedicato "alla formazione, alla sperimentazione e allo scambio tra generazioni". La superficie espositiva totale arriva a 137mila metri quadrati; al centro congressi nei 5 giorni ci saranno 15mila posti a sedere in più.

"Sarà il Salone più grande di sempre", ha detto l'amministratore delegato Piero Crocenzi, "vogliamo che sia sempre più una festa per tutti, pubblico, autori, editori, ospiti, e che si colga la grande cura che gli dedichiamo", ha sottolineato Annalena Benini.

Dell'edizione 2024 della kermesse libraria, dal titolo 'Vita immaginaria', si è tenuta al cinema Ambrosio di Torino, la seconda presentazione dopo quella di metà febbraio.

Tra gli grandi ospiti internazionali attesi al Lingotto Sayaka Murata, per la prima volta in Italia, Joel Dicker, Yu Hua, Orhan Pamuk, Don Winslow, Asli Erdogan, Alica Gimenez Bartlett, Diane Williams.



