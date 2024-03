Tutto il Piemonte in un'opera dei ragazzi delle scuole San Carlo

Le otto province del Piemonte in erba sintetica, da ammirare dall'alto del Grattacielo, sede della Regione. Questa installazione, su base metallica, è stata donata dai ragazzi delle scuole San Carlo, e abbellirà il giardino dell'edificio, alle spalle di piazza Piemonte. Il dono è stato ricevuto dal presidente Alberto Cirio, l'assessore al Patrimonio Andrea Tronzano e dall'assessora all'Istruzione e Merito Elena Chiorino.

"Abbiamo affidato l'incarico ai ragazzi del corso di scenografia, che hanno collaborato anche con il Museo del Cinema in occasione della mostra su Tim Burton", spiega Sabina Mastrapasqua, responsabile della sede di Torino delle San Carlo.

"La scultura è inclinata per essere vista dall'alto, con le province separate tra di loro e su diversi livelli", aggiunge Carmine De Nardo, docente di scenografia Una decina di giorni sono bastati per realizzare il progetto, che invece ha avuto un'incubazione di un mese. "Ognuno ha fatto la propria parte in maniera collaborativa. Chi disegnava, chi tagliava, chi effettuava controlli numerici", spiegano i ragazzi che hanno realizzato l'opera, che per Tronzano è "una dimostrazione concreta della capacità manuale di chi fa le scuole professionali. È anche un messaggio di solidità e sostenibilità". "Siamo grati ai ragazzi perché questo è sempre più il Grattacielo dei piemontesi e siamo a pochi passi dall'apertura dell'area congressi e fiere - aggiunge il governatore Alberto Cirio - in un'area in grande cambiamento".





