Unione consumatori, il pranzo di Pasqua costerà 16% in più

Il pranzo di Pasqua ai piemontesi costerà, in media, il 16% in più rispetto all'anno scorso. E' quanto emerge da un'analisi condotta dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori.

"Il costo delle pasquali nel 2024 è salito in media del 15% per la scarsità di prodotto imputabile al fenomeno meteorologico El Niño. per le colombe l'incremento è del 3,5%", fa notare il legale, ma a incidere sono molte altre voci del carrello della spesa: "Registriamo - prosegue la presidente di Unc Piemonte - aumenti specie tra i prodotti più comuni: +48% per l'olio d'oliva, +10,7% per la frutta fresca e +15,3% per le patate.

Carne ovina, caprina e salumi segnano +4,2% in media su base annua". Rincari generalizzati "nonostante l'inflazione si sia assestata solo allo 0,8%"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA