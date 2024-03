Comunali, a Vercelli il Pd candida l'ex sindaco Bagnasco

E' Gabriele Bagnasco, sindaco di Vercelli dal 1995 al 2004, il candidato del Partito Democratico alle elezioni amministrative che si terranno l'8-9 giugno. Il principale partito del centrosinistra vercellese, oggi in minoranza in Consiglio comunale, scioglie così le riserve annunciando la candidatura dell'ex sindaco e medico. "Una scelta che mira a combinare il rinnovamento della città con la necessità di assicurare un leader solido, competitivo e orientato al futuro - spiegano dalle segreterie Pd -. Gabriele ha già guidato la nostra comunità per dieci anni, anticipando le tematiche ambientali prima che acquisissero rilevanza pubblica e interagendo con tutti i settori della città. Ora guardiamo al presente e al futuro. Vercelli ha bisogno di una guida che sia orientata al benessere delle persone, dopo un periodo di cinque anni privo di tale attenzione".

Il terzo polo, con la coalizione formata da Azione e Italia Viva, propone invece Fabrizio Finocchi. Salgono così a cinque i candidati alle elezioni comunali a Vercelli: in lizza anche Valentina Bruson per il Movimento Cinque Stelle, oltre all'ex avvocato Carlo Olmo e Michelangelo Catricalà, ex referente dei pentastellati.



