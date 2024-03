"Sul Piemonte è in vista una svolta.

Abbiamo lavorato con generosità col Pd. Abbiamo avuto difficoltà oggettive. Il Pd ha avuto una fuga in avanti designando una sua candidata. Ne prendiamo atto. Il M5s procederà a designare una propria candidata o un proprio candidato. Questo non significa che il Pd diventerà un nemico". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in diretta su X.



