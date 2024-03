Zangrillo, 'verso poli della scuola per la Pa in ogni Regione'

Si rafforza la presenza della Scuola nazionale dell'amministrazione nel Torinese. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno firmato oggi a Santena, alla Fondazione Camillo Cavour, il protocollo d'intesa, con Comune di Torino, Fondazione Cavour, Scuola nazionale dell'amministrazione, Università e Politecnico, sulla gestione del polo formativo territoriale del Piemonte.

Sono due, in particolare, le novità: il focus dei corsi sui temi della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale e la realizzazione di nuovi spazi dedicati all'ospitalità dei partecipanti, soprattutto con l'impegno della Regione nell'individuare i finanziamenti necessari.

"Con la Scuola nazionale dell'amministrazione siamo impegnati a istituire poli territoriali in ogni Regione. Ne abbiamo inaugurato uno in Calabria e posso annunciarvi con molta soddisfazione che presto saremo in Lombardia, in Puglia e in Abruzzo per poi continuare nel resto dell'Italia - ha sottolineato Zangrillo -. L'obiettivo è valorizzare le nostre eccellenze, affinché le amministrazioni presenti sul territorio possano lavorare tra loro in modo sinergico anche con le università e le imprese. Stiamo vivendo una trasformazione radicale, alla quale dobbiamo preparare al meglio le nostre persone affinché vivano il cambiamento come opportunità e non come minaccia".

Operativo dall'autunno di due anni fa, quando è stato inaugurato, il Polo formativo Sna del Piemonte ha ospitato fino ad ora una decina di corsi per un totale di circa 400 partecipanti. Altri cinque sono già in programma per il 2024.

"La scuola nazionale di Santena - ha aggiunto Cirio - rappresenta un'eccellenza formativa strategica. L'alta formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, il reciproco arricchimento tra il personale di diverse regioni è un valore aggiunto importante per accrescere sempre di più la qualità dell'azione amministrativa".



