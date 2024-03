Cirio, 'Pentenero è innanzitutto una persona che rispetto molto'

"Innanzitutto è una persona che rispetto molto, che ho conosciuto in tanti anni durante il suo impegno in Regione, una persona che ha sicuramente una grande conoscenza della macchina amministrativa regionale. Questo io credo che sia positivo, perché è il miglior presupposto per una campagna elettorale come io credo debba essere, cioè fatta sul rispetto delle persone e degli avversari e soprattutto sui problemi". Ad affermarlo è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, parlando della candidata presidente del Pd per le regionali, Gianna Pentenero, a margine della firma di un protocollo d'intesa per il polo formativo territoriale a Santena (Torino).

"Noi dobbiamo confrontarci sui problemi del Piemonte e su come risolverli - ha aggiunto Cirio - quindi avere un avversario pronto a confrontarsi sui problemi credo sia il miglior presupposto per una campagna elettorale che possa davvero essere utile al Piemonte".



