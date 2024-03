Il passaggio della Milano-Sanremo nell'Alessandrino

La Milano-Sanremo edizione 115, che ha preso il via da Pavia, a pochi chilometri dalla provincia piemontese, ha attraversato come da tradizione il territorio alessandrino. Tra i protagonisti del pedale in corsa, il campione del mondo Mathieu Van der Poel, vincitore dello scorso anno; Tadej Pogacar, primo della 'Strade Bianche'; il piemontese Filippo Ganna, secondo classificato in Riviera lo scorso anno.

Come riferito dalla sala operativa della polizia stradale, nessuna criticità particolare lungo il percorso, come sempre affollato di cicloamatori e appassionati. Segnalata da Radiocorsa la caduta di Carlos Canal (Movistar).

Da Pontecurone a Ovada - ultimo centro zona attraversato, prima di sconfinare in Liguria e attaccare il Passo del Turchino - i corridori sono transitati anche a Tortona e Novi Ligure.

Qui, con il tradizionale passaggio della Classicissima davanti al Museo dei Campionissimi è stato ufficialmente dato inizio alla primavera con qualche giorno di anticipo. Passaggio dedicato a Costante Girardengo - l'Omino di Novi, vincitore di sei edizioni della 'Sanremo' - e al suo legame leggendario con il bandito Sante Pollastri. Un'occasione per fare il punto tra realtà e fantasia con Michela Mora Moretti Girardengo. Al campione e al Bandito dedicati dall'azienda La Zerba di Tassarolo due vini speciali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA