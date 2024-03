Verbania, a Villa Taranto una quercia ricorda vittime del Covid

Un esemplare di Quercus Myrsinifolia, noto come quercia cinese o quercia a foglia di bambù, è stato piantumato nei giardini botanici di Villa Taranto, a Verbania, per ricordare le vittime della pandemia di Covid-19. La cerimonia si è svolta in occasione della riapertura al pubblico dei giardini e, davanti alla pianta, è stata posta una targa su cui si legge 'A tutte le vittime della pandemia di Covid. Il vostro ricordo ha radici profonde nella nostra vita'.

"Si tratta di una pianta molto longeva, simbolo di forza, dignità e virtù - ha spiegato il direttore di Villa Taranto, Roberto Ferrari -. E' un sempreverde, non perde cioè il fogliame in inverno, e abbiamo scelto di piantumarla in un luogo altamente simbolico: il 'Prato delle personalità'", che ospita alberi messi a dimora da personaggi come Carlo Azeglio Ciampi, Margaret Thatcher, Aldo Moro e dall'infante di Spagna Don Jaime.

"Abbiamo voluto dedicare uno spazio e un pensiero a ciò che abbiamo vissuto quattro anni fa, in un luogo che simboleggia le eccellenze del territorio" ha concluso la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini.



