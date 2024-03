Tones Teatro Natura, nell'ex cava la rassegna multidisciplinare

Quarta edizione di 'Tones Teatro Natura', dall'8 giugno al 7 settembre, nel cuore della Val d'Ossola, nell'ex cava di granito di Oira Crevoladossola.

Prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones, propone anche quest'anno un programma articolato fra musica, teatro, laboratori, attività outdoor, enogastronomia e incontri con esponenti del mondo della cultura per riflettere sulle grandi questioni di attualità, a partire dall'emergenza ambientale.

L'inaugurazione, l'8 giugno, con un concerto della band Sunt Pilots. trio pop specializzato in trap rock, secondo all'edizione di 2023 di X Factor: venerdì 14 giugno con la regia dell'illusionista Arturo Brachetti, lo spettacolo 'Fred!' renderà omaggio al cantautore Fred Buscaglione, con la partecipazione del performer/giullare Matthias Martelli e del trombettista e compositore Fabrizio Bosso- Ci sarà anche un nuovo format all'interno della rassegna, 'Sphera', dal 21 al 23 giugno, che toccherà ogni aspetto dell'esistenza umana, ispirandosi ai principi del New European Bauhaus Project, il progetto europeo di trasformazione dei modi di pensare e degli stili di vita fondato sulla sostenibilità, sull'inclusività e sull'innovazione tecnologica. Sabato 29 giugno serata di 'Ossola in Jazz'; dl 18 al 21 luglio, in programma la maratona di Nextones; chiusura il 7 settembre con la coppia musicale Colapesce Dimartino.

I link per i biglietti: http://bit.ly/3wZjopW.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA