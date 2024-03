Imprese under 35, a Torino un evento per le idee innovative

Giovani provenienti da tutta Italia si sono sfidati in un hackathon, un evento, all'Unione industriali di Torino, nel proporre un'idea di impresa che risolva un problema attuale proponendo "soluzioni innovative con attenzione trasversale a sostenibilità e obiettivi ESG". I settori individuati erano l'education, turismo&cultura e mobilità.

La giornata, 'Start Hack', organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori rientra nel progetto "Torino, spazio al futuro", nell'ambito di Torino Capitale Italiana della Cultura d'Impresa, con l'obiettivo di valorizzare e diffondere i temi dell'imprenditoria e della cultura d'impresa al pubblico degli under 35.

Solo il 10% degli imprenditori italiani ha meno di 35 anni. - è stato ricordato a Torino, dove nell'ultimo anno c'è stata un calo nel numero di imprese guidate da giovani.

Durante l'hackathon i ragazzi hanno presentato 7 idee d' impresa innovativa di cui la maggior parte erano legati alla progettazione di software. L'iniziativa ha premiato il team di Umberto Fede, Giuseppe Mangione, Fabio Pizzocchero e Paolo Zanatto, che hanno sviluppato il progetto HUBby, un'idea di start up dedicata alla gestione del trasporto merci in città con l'impiego di veicoli commerciali a guida autonoma ed elettrici in un'ottica di riduzione del traffico pesante e del relativo inquinamento atmosferico.

La seconda iniziativa dei Giovani imprenditori di Torino è la miniserie podcast 'Ceo Insights - 5 Storie d'Impresa', realizzata da Will Media, che ha come protagonisti 5 imprenditrici e imprenditori, associati ad altrettante tematiche del 'fare impresa'. Il link per i podcast è https://open.spotify.com/show/2sFbDQA0RLyAXO193eeCr5?si=712dc13b 8a7b4b2c l



