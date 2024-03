Serie A: Napoli-Torino 1-1

Napoli e Torino hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della 28/a giornata di serie A. Dopo le vittorie su Sassuolo e Juve, gli azzurri frenano la loro rincorsa all'Europa. Il vantaggio siglato da Kvaratskhelia - tra i migliori in campo - al 16' della ripresa è durato solo tre minuti perchè Sanabria, appena entrato in campo, ha battuto in rovesciata Meret. Gli assalti successivi del Napoli hanno trovato sempre pronto il portiere ospite Milinkovic Savic, aiutato in un'occasione dalla traversa.



