Il 12 aprile lo sciopero di Stellantis e dell'indotto a Torino

Sarà il 12 aprile lo sciopero per il settore automotive a Torino, che interesserà i lavoratori di Stellantis e dell'indotto. Lo hanno deciso Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri che hanno indetto la protesta per chiedere il rilancio del settore e un futuro per lo stabilimento di Mirafiori.

Lo sciopero - il primo indetto unitariamente dopo quindici anni - sarà di otto ore. E' prevista una manifestazione a Torino con i segretari nazionali dei sindacati.



