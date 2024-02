Cirio, 'un onore chiedere ai piemontesi la loro fiducia'

"Ringrazio tutta la coalizione di centrodestra e i suoi leader, il mio segretario nazionale Antonio Tajani e con lui Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Maurizio Lupi per la stima e la fiducia che mi hanno sempre dimostrato e che oggi confermano con la candidatura". Così il presidente della Regione Piemonte, dopo l'accordo ufficiale alla sua ricandidatura comunicato ieri sera da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc.

"In questi anni non facili, segnati in maniera profonda dalla pandemia, - osserva Cirio - il Piemonte ha saputo affrontare con determinazione e coraggio le tante sfide, recuperando la centralità che si deve a un territorio dove è nata l'Italia e che tanto ha fatto e fa per il nostro Paese. Il Piemonte è la mia terra, averla guidata in questi anni è stato un onore e lo è adesso avere la possibilità di chiedere ai piemontesi la loro fiducia per continuare a farlo in futuro. Proseguendo ciò che abbiamo iniziato. Insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA