Cirio a Biella, 'fare squadra per opere da 8 milioni di euro'

Dall'Europa 8 milioni di euro a favore del Biellese e della Baraggia per i progetti di sviluppo coesione sociale riguardanti le "aree omogenee": oggi pomeriggio alla Città studi il presidente della Regione, Alberto Cirio, con le assessore Elena Chiorino e Chiara Caucino e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, hanno incontrato i sindaci biellesi per spiegare l'opportunità da cogliere.

Si tratta di risorse provenienti dal Fondo sociale europeo 2021-2027 e il territorio laniero avrà a disposizione 5,6 milioni per l'Area omogenea Biellese e 2,6 milioni per l'Area omogenea Baraggia. Sono 63 i Comuni coinvolti.

"Mettiamo in campo oltre 8 milioni di euro per consentire a 63 amministrazioni comunali della provincia di Biella di realizzare una serie di interventi strategici attesi da tempo - ha spiegato Cirio e ribadito Delmastro-. In questo modo diamo risposte concrete ed efficaci alle richieste dei cittadini su bisogni crescenti di sanità, mobilità, istruzione, ambiente e competitività".

"È ora di mettersi all'opera per non perdere nemmeno un centesimo derivante da questa grande opportunità - ha spiegato Caucino -. Occorre fare squadra". Saranno valorizzate le proposte che contengono strategie territoriali con ricadute sovra-comunali. Ogni area dovrà individuare un Comune capofila che si interfacci con la Regione e che abbia un'adeguata struttura tecnico-amministrativa per seguire il progetto.

Prossima tappa è la data del 31 maggio, quando le aree dovranno proporre un piano di interventi.



