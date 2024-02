La tecnologia Var torinese conquista la Major League Soccer

La tecnologia Var del campionato di calcio canadese e statunitense arriva da Torino. La Major League Soccer, lega di calcio professionistico di Stati Uniti e Canada, ha infatti scelto Sportec Solutions per la fornitura della Video Assistant Referee (Var) fino al 2030. Ad annunciarlo la torinese Deltatre.

Nata nel 2016 dalla collaborazione tra la torinese Deltatre e la Deutsche Fußball Liga, Sportec Solutions ha introdotto la sua tecnologia Var e la Goal Line Technology approvata dalla Fifa nella Bundesliga tedesca a partire dalla stagione 2022/2023. Con la partita di ieri tra Inter Miami e Real Salt Lake, la tecnologia è approdata anche al campionato d'Oltreoceano, dove verrà applicata alle 530 partite di campionato e alle 77 della Leagues Cup.

Tra le novità, l'annuncio delle decisioni del Var direttamente al microfono, a beneficio del pubblico. L'accordo prevede anche la creazione di un nuovo centro operativo per Var, raccolta di dati e assistenza medica ad Arlington, in Texas.

"L'apertura della nuova sede negli Usa è una chiara dimostrazione del nostro impegno a espanderci in altri campionati del Nord e del Sud America", commenta Christian Holzer, managing director di Sportec Solutions.



