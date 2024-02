Al via i mondiali di Triathlon invernale a Pragelato

Partono oggi 23 febbraio, sulla pista nata per le Olimpiadi del 2006, i mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon a Pragelato, in provincia di Torino.

In programma una sfilata degli atleti partecipanti e interventi di politici del Comune di Pragelato, della Città metropolitana di Torino, della Regione Piemonte e delle federazioni sportive.

Per l'Italia élite i portacolori sono l'oro nel Triathlon nell'edizione 2022 Franco Pesavento, il campione in carica di specialità Alessandro Saravalle, Giuseppe Lamastra e Massimiliano Perino. Nella categoria femminile concorreranno la campionessa in carica Sandra Mairhofer, Bianca Morvillo e la fondista piemontese Elisa Sordello. In totale in gara sono previsti trecento atleti, cento donne e duecento uomini, di 18 nazionalità diverse.

Organizzati da World Triathlon e Federazione Italiana Triathlon in sinergia con la Regione Piemonte, i World Triathlon Winter Championships Pragelato - Sestriere 2024 giungono alla XXVI edizione. Gli eventi sportivi dureranno fino a domenica 25 febbraio. Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è un'opportunità da cogliere al volo anche in ottica Olimpiadi di Parigi, dato che "c'è la concreta possibilità di qualificare due donne e due uomini e di consentire così la composizione di una staffetta che è la massima spettacolarità nell'ambito del programma olimpico"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA